В Северскодонецке оккупанты собираются демонтировать еще четыре многоэтажки – ОВА

Оккупанты собираются демонтировать еще четыре многоэтажных дома в оккупированном городе Северскодонецк Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, три дома расположены в одном из кварталов в новых районах города.



«Еще один – в старых районах. Эти дома были повреждены россиянами при штурме весной 2022 года. За три года никаких работ там не происходило. Мероприятия по демонтажу намечены на четвертый квартал текущего года. Жителям на скорую руку предложено самостоятельно забрать остатки вещей из поврежденного жилья», – рассказал начальник Луганской ОВА.

Напомним, что на оккупированной Луганщине объекты критической инфраструктуры не выдерживают нагрузок.