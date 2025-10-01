В сентябре почти вдвое упали темпы российской оккупации украинской территории – DeepState

В сентябре темпы оккупации российскими войсками украинской территории упали почти вдвое. Об этом сообщили аналитики DeepState.
ВС РФ смогли захватить 259 квадратных километров – меньше всего с мая. Россияне в прошлом месяце оккупировали на 44% меньше территории, чем в августе. За месяц захватчики сумели занять 0,04% от всей площади страны и теперь общий показатель составляет 19,04%.
Корреляция штурмовых действий и отношения потерянных территорий по отрезкам фронта:
«Новопавловский – главный проблемный отрезок, где количество продвижений гораздо больше, чем штурмовых действий. Купянский – стал одним из лидеров антирейтинга и если бы не вовремя принятые решения, то мог бы закончиться трагедией. Но пока рано говорить, что угроза миновала, ведь битва за Купянск продолжается. Покровский – оборона остается чрезвычайно эффективной, ведь каждый 10-й квадратный километр оккупации приходится на этот участок. При этом треть всех штурмов направлена на Покровск и его окраины. Цена каждого метра здесь значительно выше. Враг подобрался вплотную к городу с юга, а воевать в посадках и в городе – разные уровни сложности. Кроме того, глубины территории уже практически нет», – заявили в DeepState.
Напомним, что Россия за сентябрь потеряла почти 22,5 тысячи военных и более полусотни танков на Восточном направлении.