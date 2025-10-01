Бои за Купянск: россияне прорвались в центр города

Бои с оккупантами в Купянске.

На Купянском направлении ситуация крайне напряжённая: согласно актуальным картам DeepState, российские войска прорвались с северо-запада и заняли часть многоэтажной застройки на правом берегу Оскола в центре города.



В этом районе отмечаются ожесточённые бои за каждый квартал, противник пытается расширить зону контроля именно в густонаселённой центральной части Купянска. Украинские защитники продолжают держать оборону, сражаясь за каждый дом — инициатива и динамика остаются преимущественно на стороне российских сил.

Направление ВС РФ в городе.

Как уточняет командир минометного расчёта с позывным «Бостон», оборона носит позиционный характер, но риски максимально высоки.



Согласно утреннему отчёту Главного штаба ВСУ, только за прошедшие сутки на Купянском направлении произошло пять боестолкновений: украинские силы остановили очередной штурм в районе города и на подступах к Петропавловке, Песчаному и другим населённым пунктам. Несмотря на потери, оборона продолжается, а линия фронта остаётся крайне изменчивой.