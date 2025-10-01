За счет активов РФ Украина получила 4 миллиарда евро

Евросоюз выделил Украине девятый транш чрезвычайного займа макрофинансовой помощи (MFA) на сумму 4 млрд евро. Об этом сообщила Еврокомиссия в среду, 1 октября.

«Это еще больше укрепляет роль ЕС как крупнейшего донора с начала войны России против Украины, а общая поддержка приближается к 178 млрд евро», – говорится в сообщении.

Указано, что общий бюджет программы MFA составляет 18,1 млрд евро и является вкладом ЕС в инициативу G7 по чрезвычайным займам ERA, которая в совокупности должна обеспечить Украину финансовой поддержкой в размере около 45 млрд евро.

«С этим траншем общая поддержка Украине со стороны Еврокомиссии в рамках программы MFA достигла 14 млрд евро с начала 2025 года», – заявили в Еврокомиссии.

Отмечается, что из сегодняшнего транша 2 млрд евро будут выделены на производство беспилотников в соответствии с соглашением между ЕС и Украиной.