Ракета HIMARS уничтожила дом, где скрывались оккупанты

01 октября 2025, 17:17

Кадр удара ракеты HIMARS по позициям российских войск. Кадр удара ракеты HIMARS по позициям российских войск.

Ракета HIMARS поразила дом, в котором находилась группа российских оккупантов. Видео удара опубликовал 225-й отдельный штурмовой батальон «Чёрный Лебедь».

На кадрах видно, как враг скапливался в доме, куда дронами сбрасывали боекомплект и еду. После того как оператор Сил обороны заметил скопление оккупантов, были переданы координаты для ракетного удара.

«После прилёта HIMARS их планы меняются — и вместо штурма наших позиций они штурмуют вход в ад», — отметили бойцы 225-го ОШП.

Ранее на видео попал момент удара дрона по машине гауляйтера Новой Каховки Владимира Леонтьева.

