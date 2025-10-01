Глава Донецкой ОВА отметил героизм защитников Донбасса наградами и благодарностями

Фото: Донецкая ОВА

Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВА) Вадим Филашкин поздравил бойцов 18-й Славянской бригады Национальной гвардии Украины с Днем защитников и защитниц Украины.



Он вручил военнослужащим нагрудные знаки «Защитник Донетчины» и «Знак Почета», а также почетные грамоты и благодарности Донецкой облгосадминистрации.

Отмечается, что 18-я Славянская бригада служит примером стойкости, преданности и героизма украинских военных. Ее бойцы неоднократно демонстрировали несгибаемый характер, мужество и силу в сложных наступательных и оборонительных операциях на Донбассе.

Сегодня подразделение продолжает оборону и отражает атаки противника в районе Краматорска. Руководитель Донецкой ОВА выразил благодарность каждому бойцу за защиту свободы и территориальной целостности Украины.

Фото: Донецкая ОВА