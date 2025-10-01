Двум украинским подросткам, получившим повестки от оккупантов, удалось уйти в Украину

Источник: t.me/ermaka2022

Двух украинских подростков удалось вернуть с оккупированных территорий. Оба юноши получили повестки от российских военных.

Как сообщается в официальном Telegram-канале главы ОП Андрея Ермака, один из них получил ее еще в 17 лет, и когда достиг совершеннолетия, решил бежать, чтобы не участвовать в боевых действиях против Украины.



У второго во время обыска оккупанты изъяли украинский паспорт, что значительно осложнило попытку побега. Однако благодаря помощи волонтеров ему удалось выбраться.

Сейчас оба находятся на контролируемой Украиной территории. Они в безопасности, получают необходимую поддержку и восстанавливают документы.

Как мы писали ранее, Украине удалось вернуть еще 17 детей, которые проживали на временно оккупированных территориях. Это произошло благодаря инициативе президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA.