Семьи военнопленных 1-го Донецкого пограничного отряда встретились с представителями Координационного штаба

Встреча с семьями военнослужащих 1-го Донецкого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины. Фото: Координационный штаб

По инициативе общественной организации «Кордон» в Координационном штабе прошла встреча с семьями военнослужащих 1-го Донецкого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины.



К общению присоединились как участники, находившиеся в зале, так и родные, которые подключились онлайн. С ними разговаривали представители Координационного штаба и Госпогранслужбы.



Во время мероприятия обсудили широкий круг вопросов, связанных с переговорами и поиском путей освобождения украинских защитников. В частности, речь шла об альтернативных форматах возвращения пленных, а также о механизмах освобождения отдельных категорий — пограничников Мариупольского гарнизона, старшего офицерского состава, осужденных, раненых и тяжело больных.

Напомним, прокуратура группировки «ЛНР» отправила под суд двух защитников Мариуполя: 29-летнего Александра Малтапара и 36-летнего Дмитрия Борисенко.