Российские войска используют тактику просачивания в Донецкой и Запорожской областях

Российские войска захватили село Полтавка в Донецкой области. Несмотря на небольшой размер населенного пункта, его расположение имеет стратегическое значение — оно открывает путь к более глубоким украинским тылам. На южном фронте обострились бои возле Новоивановки, Новоандреевки и Малой Токмачки Запорожской области.

По данным Сил обороны, враг ежедневно предпринимает штурмы, но успеха не имеет. На Лиманском направлении ситуация также осложнилась: большая часть Заречного оказалась под контролем оккупантов, от их позиций до окраины Лимана остается менее шести километров. В Запорожской области продолжаются удары по Гуляйпольской громаде. Оккупанты используют авиацию и тяжелые огнеметные системы, чтобы выжечь украинскую оборону и расширить зону контроля.

Одновременно в Херсонском направлении зафиксирована переброска российских воздушно-десантных дивизий, что указывает на концентрацию сил именно на юге. На границе Донецкой и Луганской областей враг пытается продвинуться в районе Серебрянского лесничества и выйти к Северску. Однако закрепиться на новых позициях российским войскам мешают активные действия украинской авиации.



Аналитики отмечают, что противник все чаще отказывается от «лобовых атак» и делает ставку на тактику просачивания и разрушение логистики. Украинские защитники укрепляют оборону и наносят удары по вражеским тылам, но фронт остается подвижным, а ситуация — напряженной.

Подробнее смотрите в авторском материале журналистов «Новости Донбасса».