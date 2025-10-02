Украина и Россия провели комбинированный обмен пленными: среди них – защитники Мариуполя и «Азовстали»

Освобожденные из плена украинские военные. Фото: ОПУ

2 октября Украина вернула из российского плена 185 военнослужащих. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, 183 – это рядовые и сержанты.



«Двое – офицеры. Воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Наши воины были в Мариуполе, на «Азовстали» и ЧАЭС. Большинство были в плену еще с 2022 года. С защитниками также возвращаются гражданские – 20 наших людей», – заявил Зеленский.



В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленным рассказали, что в рамках этого комбинированного обмена часть пленных вернули домой согласно договоренностям в Стамбуле, часть – в рамках 69-го обмена.



Домой возвращаются военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских Сил, Сухопутных войск, ТРО и ДШВ, а также Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.



Освобожденные военнослужащие защищали страну на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Сумском и Черниговском направлениях.



Самому младшему освобожденному бойцу исполнилось 26 лет, самому старшему – 59. Практически все освобожденные военные и гражданские находились в плену с 2022 года.



Омбудсмен Дмитрий Лубинец уточнил, что удалось вернуть гражданских, которых незаконно взяли в плен в первые месяцы полномасштабного вторжения.



«Многих забрали прямо из дома», – сказал Лубинец.

