На Днепропетровщине наживались на похоронах военных

02 октября 2025, 16:22

На Днепропетровщине перед судом предстанет директор коммунального предприятия из Кривого Рога вместе с девятью подельниками. Следствие утверждает: чиновники и бизнесмены создали преступную схему, позволявшую им обворовывать местный бюджет даже на самых трагичных статьях расходов — содержании кладбищ и перевозке тел погибших военных.

По данным прокуратуры, именно директор КП стал «мозгом» операции. Он собрал вокруг себя начальников отделов исполкома, руководителей коммунальных предприятий, предпринимателей и бухгалтера. Вместе они выстроили схему, по которой «свои» фирмы выигрывали тендеры, заключали контракты, а затем подделывали документы. В отчетах завышались объемы работ, стоимость материалов и даже расходы на перевозку тел погибших бойцов ВСУ.

В 2023—2024 годах махинации приносили участникам немалые деньги. Средства, выделенные из бюджета, оседали на счетах подставных компаний, после чего распределялись между участниками «кладбищенского картеля». Ущерб оценивается примерно в 6 миллионов гривен.

Правоохранители провели почти 80 обысков. У подозреваемых изъяли более миллиона гривен, десятки тысяч долларов и евро, а также телефоны, компьютеры, банковские карты, документы и автомобили.
Теперь фигурантам предстоит ответить в суде по целому букету статей: от создания преступной организации до хищений в особо крупных размерах и служебного подлога.

