Российским войскам возможно придется частично отойти от Покровска – ВСУ

Ситуация под Покровском. Фото: карта DeepState

По состоянию на сейчас очень маловероятно, что российской армии удастся окружить и вытеснить украинские войска из города Покровск Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» Виктор Трегубов.



По его словам, захватчики очень пытались это сделать.



«Сейчас тактика у них по большей части – просачивание малыми группами в город из его окраин. Однако это станет делать труднее буквально через несколько недель. А поскольку окружить город не удалось, то им все-таки возможно придется по крайней мере частично оттуда "отползти"», – отметил спикер ОСГВ «Днепр».

Напомним, что Россия за сентябрь потеряла почти 22,5 тысячи военных и более полусотни танков на Восточном направлении.