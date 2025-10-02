Жестокие бои на Северском направлении: россияне пытаются закрепиться у Серебрянки

Источник: t.me/petrenko_iHS

На Северском направлении в Донецкой области сохраняется напряженная ситуация. По данным Telegram-канала PETRENKO ✙, российские войска продолжают наступать.



После продвижения в районе поселка Рудник оккупанты начали штурм заброшенного лагеря, расположенного севернее. Также стало известно о продвижении врага на южной части шахты №6, по которой ранее наносились удары.



Особенно тяжелые бои идут в Серебрянке: противник пытается ввести туда дополнительные силы, чтобы усилить давление на украинские позиции. Военный аналитик сопровождает сообщения видеокадрами с линии фронта, подтверждающими ожесточенный характер боев.

Напомним, на Покровском направлении в Донецкой области зафиксировано расширение так называемой «серой зоны».