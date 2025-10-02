Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Бельгия заблокировала план ЕС о передаче замороженных активов РФ Украине

02 октября 2025, 17:05

Бельгия заблокировала план ЕС о передаче замороженных активов РФ Украине

Бельгия заблокировала план ЕС о передаче замороженных активов РФ Украине

Евросоюз не смог согласовать выделение Украине 140 млрд евро под залог замороженных российских резервов. Об этом пишет британское издание Financial Times. 

Бельгия, где хранится их основная часть, потребовала разделить риски между всеми странами ЕС, указывает газета.

Несколько европейских лидеров поддержали идею, но настояли на дополнительном юридическом и финансовом анализе, отмечает FT. 

Схема предполагает, что Украина получит кредит под обеспечение российских активов, которые Москва сможет вернуть только после выплаты репараций.

По данным Bloomberg, Кремль готовит ответные меры — Путин 30 сентября подписал указ об ускоренной продаже имущества, находящегося в федеральной собственности. 

Таким образом, этот механизм позволит оперативно изымать и перепродавать иностранные активы в России через Промсвязьбанк в случае, если ЕС задействует замороженные резервы для финансирования Украины.

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине разведданные для ударов по энергетической инфраструктуре в глубине территории России. Вашингтон просит союзников по НАТО оказать Украине аналогичную поддержку.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Евросоюз Бельгия помощь Украине замороженные активы РФ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
14:14
В Бердянске критический дефицит врачей на фоне оккупации
12:26
В Луганске «отправили под суд» защитницу Украины
12:22
Оккупанты ищут «вожатых» для лагерей на ВОТ Украины
11:44
На ВОТ Херсонщины медотходы РФ выбрасывают на свалки
11:10
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
10:53
Харцызск третий месяц без воды: Ольховское водохранилище обмелело
18:55
Двум украинским подросткам, получившим повестки от оккупантов, удалось уйти в Украину
16:38
Автозаправки закрываются: российский кризис ударил по оккупированному Донбассу
13:35
Удар украинского дрона по машине Леонтьева попал на видео
12:59
На ВОТ Херсонской области вводят лимит на топливо
11:48
Из-за удара беспилотника скончался представитель оккупационных властей Новой Каховки
11:00
В оккупированном Донецке возле «Донбасс Арены» развернули флаг Украины
10:32
В Новой Каховке тяжело ранен представитель оккупационных властей
23:11
В Северскодонецке оккупанты собираются демонтировать еще четыре многоэтажки – ОВА
22:03
«Это угроза для абсолютно всех»: ситуация на Запорожской АЭС критическая – Зеленский
15:54
На оккупированной Луганщине школьников готовят к работе санитарами
13:36
ССО поразили радиолокационную станцию ЗРК С-400 «Триумф» в оккупированном Крыму
13:29
Подросток из Луганщины рассказал, как сумел выбраться на свободу
21:53
Россияне привлекают к военной подготовке семьи из оккупированной Луганской области – ОВА
15:25
Дрон ударил по нефтебазе в оккупированной Феодосии
все новости
17:59
ЗАЭС без электроснабжения: без восстановления может произойти авария
17:35
Зеленский обсудил в Дании евроинтеграцию Украины и санкции против РФ
17:28
В ответ на изъятие замороженных активов Москва может национализировать и распродать иностранные активы — СМИ
17:05
Бельгия заблокировала план ЕС о передаче замороженных активов РФ Украине
17:04
Обстрел Краматорска: спасатели тушили масштабный пожар в домах
16:52
Жестокие бои на Северском направлении: россияне пытаются закрепиться у Серебрянки
16:48
Российским войскам возможно придется частично отойти от Покровска – ВСУ
16:22
На Днепропетровщине наживались на похоронах военных
16:22
Украина и Россия провели комбинированный обмен пленными: среди них – защитники Мариуполя и «Азовстали»
15:59
«Нептун» поразил главный цех завода «Электродеталь» в РФ
15:52
В Донецкой области расширили зону «длительного» комендантского часа
15:42
Двое людей ранены при обстреле Константиновки
15:36
ВСУ уничтожили российскую бронетехнику на Купянском направлении: оккупанты лишились возможности продвигаться
15:23
В Польше задержали агента РФ, готовившего теракты в трех странах
15:08
Украина может высадить десант или осуществить атаку на Крым в этом году — СМИ
15:06
В ВСУ назвали направление на Донетчине, где российская армия попробует сохранить интенсивность наступления осенью
14:43
В Дружковке российский беспилотник попал в многоэтажный дом: загорелась квартира
14:14
В Бердянске критический дефицит врачей на фоне оккупации
14:02
Блэкаут в Славутиче оставил без продукции производство из Мариуполя
13:53
В Лондоне арестовали «криптокоролеву» с $7 млрд в BTC
все новости
ВИДЕО
Зеленский обсудил с руководством ЕС поддержку евроинтеграции Украины. Фото: Владимир Зеленский Зеленский обсудил в Дании евроинтеграцию Украины и санкции против РФ
02 октября, 17:35
Источник: t.me/petrenko_iHS Жестокие бои на Северском направлении: россияне пытаются закрепиться у Серебрянки
02 октября, 16:52
Освобожденные из плена украинские военные. Фото: ОПУ Украина и Россия провели комбинированный обмен пленными: среди них – защитники Мариуполя и «Азовстали»
02 октября, 16:22
Уничтоженная бронетехника оккупантов на Купянском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили российскую бронетехнику на Купянском направлении: оккупанты лишились возможности продвигаться
02 октября, 15:36
Иллюстративное фото В Дружковке российский беспилотник попал в многоэтажный дом: загорелась квартира
02 октября, 14:43
Старокрымское водохранилище продолжает высыхать в июле 2025 года. От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
02 октября, 11:10

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор