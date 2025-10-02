Бельгия заблокировала план ЕС о передаче замороженных активов РФ Украине

Евросоюз не смог согласовать выделение Украине 140 млрд евро под залог замороженных российских резервов. Об этом пишет британское издание Financial Times.

Бельгия, где хранится их основная часть, потребовала разделить риски между всеми странами ЕС, указывает газета.

Несколько европейских лидеров поддержали идею, но настояли на дополнительном юридическом и финансовом анализе, отмечает FT.

Схема предполагает, что Украина получит кредит под обеспечение российских активов, которые Москва сможет вернуть только после выплаты репараций.

По данным Bloomberg, Кремль готовит ответные меры — Путин 30 сентября подписал указ об ускоренной продаже имущества, находящегося в федеральной собственности.

Таким образом, этот механизм позволит оперативно изымать и перепродавать иностранные активы в России через Промсвязьбанк в случае, если ЕС задействует замороженные резервы для финансирования Украины.

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине разведданные для ударов по энергетической инфраструктуре в глубине территории России. Вашингтон просит союзников по НАТО оказать Украине аналогичную поддержку.