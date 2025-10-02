В ответ на изъятие замороженных активов Москва может национализировать и распродать иностранные активы — СМИ

Власти России разрабатывают план на случай, если Евросоюз решит изъять замороженные за рубежом российские активы. Об этом пишет американское издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Так, по словам человека, близкого к правительству РФ, российские власти могут национализировать и быстро распродать иностранные активы в рамках нового механизма приватизации.

Указ, позволяющий проводить ускоренную продажу госактивов в особом порядке, президент России Владимир Путин подписал 30 сентября. В документе отмечается, что это ответ на «недружественные» действия иностранных государств, в том числе санкции.

Источник Bloomberg утверждает, что этот документ призван ускорить продажу различных компаний, как российских, так и иностранных. И если ЕС начнет арест российских активов, Москва может ответить симметрично.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не смог согласовать выделение Украине 140 млрд евро под залог замороженных российских активов. Бельгия, где хранится их основная часть, потребовала разделить риски между всеми странами ЕС.