Зеленский обсудил в Дании евроинтеграцию Украины и санкции против РФ

Зеленский обсудил с руководством ЕС поддержку евроинтеграции Украины. Фото: Владимир Зеленский

В четверг, 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский в Копенгагене (столица Дании) провел встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского совета Антониу Коштой и премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Об этом сообщил он в телеграм.



Глава государства заявил, что на встрече стороны обсудили евроинтеграцию Украины, а также открытие первого кластера вместе с Молдовой.



Кроме того, Зеленский говорил об инициативе «Стене дронов», также об использовании замороженных российских активов и новых финансовых инструментах для поддержки Украины, и о важности принятия 19-го пакета санкций ЕС против России.



«Благодарю партнеров за поддержку и общее понимание важности нашего единства и работы ради нашей безопасности. Важно, что роль Европы ощутима, и рассчитываем на еще более активную работу по всем направлениям», — резюмировал он.



Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского Союза имеет возможность бороться и вернуть всю страну в ее первоначальном виде.

