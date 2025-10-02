ЗАЭС без электроснабжения: без восстановления может произойти авария

Запорожская атомная электростанция, которая находится в оккупированном Энергодаре Запорожской области, уже девять дней находится без электроснабжения. Ситуация является аварийной и может перерасти в катастрофу, если безотлагательно не восстановить подачу электроэнергии. Об этом сообщил глава Госатомрегулирования, главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков.



По его словам, уже девять дней Запорожская атомная электростанция обесточена из-за повреждения линии в 750 киловольт в районе Запорожской тепловой электростанции на оккупированной территории. Станция держится только благодаря работе дизельных генераторов, которые обеспечивают охлаждение ядерного топлива в шести реакторах.



«Мы характеризуем это как аварийную ситуацию, которая не переросла в аварию, но может перерасти, если не принять срочных мер реагирования – в частности, безотлагательно восстановить внешнее электроснабжение. Эта ситуация – следствие оккупации ЗАЭС и полное игнорирование оккупантами правил безопасности и умышленное создание препятствий для восстановления линии электропередач», — отметил он.



Если не восстановить внешнее энергоснабжение, температура воды в реакторах вырастет. Вода охлаждает ядерное топливо: оно может перегреться, что приведет к выходу радиоактивных продуктов в реактор и за его пределы.



Ранее мы писали, что дизельного топлива достаточно для питания генераторов в течение 20 дней без пополнения запасов. Однако Гросси заявил, что потеря внешнего электроснабжения «увеличивает вероятность ядерной аварии».

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях