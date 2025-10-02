Оккупанты захватили три населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях

Российские военные захватили населенные пункты на Днепропетровщине и продвинулись в Запорожской области. Об этом передает проект DeepState.



«Враг оккупировал Ольговское (Запорожская область), Березовое и Калиновское (Днепропетровская область)», — говорится в сообщении.



Кроме того, аналитики уточнили, что российские военные продвинулись вблизи Новоивановки (Запорожская область) и Вороного (Днепропетровская область).

Ранее мы писали, что на Северском направлении в Донецкой области сохраняется напряженная ситуация.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях