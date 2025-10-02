Известно, сколько людей остается в Добропольской громаде

В Добропольской громаде Донецкой области остается более 1700 человек. Все дети эвакуированы. Об этом сообщил секретарь Добропольской ГВА Виталий Шевченко, передает «Вільне радіо».



«На территории громады остается 1724 человека. Больше всего людей остается в Доброполье — 1101 человек, Белицком — 132 человека и Святогоровке — 163 человека. Всех детей вместе с родителями эвакуировали из общины, из маломобильных жителей остаются двое. Они письменно отказались от эвакуации», — отметил он.



По словам Шевченко, воду добывают из скважин, так как централизованное водоснабжение не работает с 12 августа. В отдаленные части города воду подвозят коммунальные службы и благотворительные организации.



Ранее мы писали, что с 6 октября в ряде прифронтовых громад комендантский час будет длиться с 15:00 до 11:00.

