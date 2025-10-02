Россия хочет подключить Запорожскую АЭС к собственной энергосистеме — Сибига

РФ специально отключила электроэнергию от Запорожской атомной электростанции. По словам главы МИД Андрея Сибиги, Россия готовится подключить оккупированную Запорожскую АЭС к своей собственной энергосистеме. Об этом он написал в Х.



«Россия намеренно отключила электроэнергию от Запорожской АЭС. Это было ручное отключение, проведенное в качестве теста, в то время как Россия готовится подключить оккупированную Запорожскую АЭС к своей собственной энергосистеме», — написал он.



Сибига заявил, что следующий шаг России будет еще более опасным: перезапуск реактора в условиях оккупации – без надлежащего охлаждения, без лицензии, без надзора. Глава МИД уточнил что такие безответственные действия России увеличивают риск ядерных инцидентов.



«Каждое действие России не только представляет смертельную опасность, но и прокладывает путь к катастрофе. Недавнее отключение электроэнергии на Чернобыльской АЭС, вызванное ударом России по подстанции, еще раз продемонстрировало, как Москва использует ядерную безопасность в качестве оружия», — добавил он.



Дипломат призывает партнеров принять все возможные меры, включая гарантии безопасности, ограниченные по времени перерывы в боевых действиях, беспрепятственный доступ для ремонтных бригад и предоставление специализированного оборудования, с тем чтобы обеспечить немедленное восстановление оставшейся резервной линии и быстрое восстановление нескольких независимых внешних источников электроснабжения Запорожской АЭС.



Ранее мы писали, что Запорожская атомная электростанция, которая находится в оккупированном Энергодаре Запорожской области, уже девять дней находится без электроснабжения. Ситуация является аварийной и может перерасти в катастрофу, если безотлагательно не восстановить подачу электроэнергии.

