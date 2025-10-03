Беспилотники атаковали химзавод в Пермском крае России

Дроны атаковали завод Уралхим в Пермском крае РФ. Фото из местных пабликов

В ночь на 3 октября дроны атаковали завод «Азот» АО ОХК Уралхим в городе Березники в Пермском крае России. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По его словам, на заводе из-за атаки дронов была «кратковременная остановка технологического цикла», однако сейчас предприятие работает в штатном режиме.

«О ситуации в Березниках. По уточненной информации, ночью была совершена атака вражеских БпЛА... На “Азоте” была кратковременная остановка технологического цикла, сейчас предприятие работает в штатном режиме. Угроз экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает. На месте продолжают работать специалисты экстренных служб, развернут оперативный штаб», — сказал Махонин.

По словам губернатора, в результате атаки пострадал двухквартирный жилой дом, но обошлось без жертв.

Справка: «Азот» АО ОХК Уралхим является крупнейшим производителем азотных удобрений в России и единственным поставщиком ряда химических продуктов: высших алифатических аминов, натриевой селитры и кристаллического нитрита натрия. Завод выпускает аммиак, карбамид и аммиачную селитру, которые имеют двойное назначение — используются в сельском хозяйстве и при производстве взрывчатых веществ.