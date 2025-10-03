Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Российская армия продвинулась на Донетчине, Днепропетровщине и Запорожье – DeepState

03 октября 2025, 09:14

Продвижение россиян возле Белой Горы. Фото: карта DeepState Продвижение россиян возле Белой Горы. Фото: карта DeepState

Войска России продвинулись вблизи сел Белая Гора и Шандриголово Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Также оккупанты продвинулись возле сел Вербовое на Днепропетровщине и Новоивановка на Запорожье.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Краматорском направлении за минувшие сутки российская армия атаковала два раза, на Лиманском – 13, в частности вблизи Шандриголово, на Новопавловском – 28.

Напомним, что Россия за сентябрь потеряла почти 22,5 тысячи военных и более полусотни танков на Восточном направлении.

