Предположительно, дроны атаковали НПЗ в Оренбургской области России

СМИ сообщают об атаке беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области РФ. Иллюстративное фото

В России БпЛА атаковали, предположительно, нефтеперерабатывающий завод «Орскнефтеоргсинтез», который расположен в Оренбургской области.

Об этом сегодня сообщили российские издания.

Объект расположен примерно в 1 400 км от государственной границы Украины по прямой.

Предприятие имеет проектную мощность переработки около 6,6 млн тонн нефти в год. Оно производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум и смазочные материалы.

Степень повреждений уточняется.

Официальных комментариев от российской стороны пока нет.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 28 сентября на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) по всей России простаивали 38% мощностей первичной переработки нефти, или 338 тысяч тонн в сутки. Основным фактором сбоев в работе НПЗ стали атаки беспилотников, на которые приходится до 70% всех простоев.