FPV-дрон РФ атаковал автомобиль в Херсоне: пострадали двое мужчин

Российский беспилотник FPV снял на видео, как он отслеживал и врезался в гражданский автомобиль в Херсоне. Видео обнародовал WarTranslated в сети X.
Атака произошла 1 октября. В результате двое пожилых мужчин получили ранения.
За прошедшие сутки из-за российской агрессии в Херсонской области 5 человек получили ранения, также захватчики повредили 2 многоэтажки и 11 частных домов.
A Russian FPV drone filmed itself tracking and striking a civilian car in Kherson on 1 October. The attack left two elderly men injured. pic.twitter.com/JK0cNlTtae— WarTranslated (@wartranslated) October 3, 2025
