FPV-дрон РФ атаковал автомобиль в Херсоне: пострадали двое мужчин

Приближение FPV-дрона к машине в Херсоне.

Российский беспилотник FPV снял на видео, как он отслеживал и врезался в гражданский автомобиль в Херсоне. Видео обнародовал WarTranslated в сети X.



Атака произошла 1 октября. В результате двое пожилых мужчин получили ранения.



За прошедшие сутки из-за российской агрессии в Херсонской области 5 человек получили ранения, также захватчики повредили 2 многоэтажки и 11 частных домов.