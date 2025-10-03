Пилот МиГ-29 с позывным Masked сбил две цели РФ ночью

Вид из кабины украинского МиГ-29.

Пилот истребителя МиГ-29 «Masked» уничтожил две воздушные цели во время отражения вражеского ракетно-авиационного удара.



Видео сбитий опубликовало Воздушное командование «Запад» Воздушных Сил ВС Украины. На видео показаны кадры из кабины пилота, момент выстрела и сбития российских целей ночью.



Напомним, в ночь на 3 октября Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.