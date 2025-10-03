В РФ распустили 88-ю бригаду «Эспаньола»: оккупанты перейдут в другие части

Разбитая в августе 2023 года колонна оккупантов группы «Эспаньола» под Бахмутом. Ликвидацию провела Третья ОШБ.

Российская 88-я бригада «Эспаньола», созданная в 2022 году из футбольных фанатов, объявила о роспуске. Об этом сообщил в Telegram руководитель Центра изучения оккупации Пётр Андрющенко.



«Большинство бойцов во главе со Станиславом Орловым ("Испанец") перейдут в другие подразделения Минобороны РФ. Морской отряд "Эспаньолы" и разведцентр "Мелодия" в Крыму продолжат работу отдельно», — добавил он.

Разбитая в августе 2023 года колонна оккупантов группы «Эспаньола» под Бахмутом. Ликвидацию провела Третья ОШБ.

Бригада, известная как разведывательно-штурмовое подразделение, входила в ЧВК «Редут», а затем в «Добровольческий корпус». Основу составляли футбольные фанаты, часть из которых исповедовала неонацистские взгляды. Позднее к ним присоединились ультрапатриоты из кубанских казаков.



«Эспаньола» участвовала в боях за Мариуполь, Бахмут, Авдеевку.

Место дислокации бывшей 88-й бригады «Эспаньола».

Бригада базируется на стадионе «Ильичевец» в Кальмиусском районе Мариуполя, а не в Приморском, как иногда сообщают.



Напомним, «Новости Донбасса» писали, что в августе 2023-го российский батальон «Эспаньола» разместил военную технику на Стадионе имени Владимира Бойко в оккупированном Мариуполе.