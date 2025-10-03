Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Россия ночью совершила самую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины: часть разрушений – критическая

03 октября 2025, 14:00

Россия ночью совершила самую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины: часть разрушений – критическая

Спасатели на месте удара на Полтавщине. Фото: ГСЧС Спасатели на месте удара на Полтавщине. Фото: ГСЧС

Ночью 3 октября Россия совершила самую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины с начала полномасштабной войны. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Нефтегаз».

По объектам «Нефтегаза» на Харьковщине и Полтавщине оккупанты выпустили 35 ракет, существенное количество из них – баллистические, и 60 дронов. Часть удалось сбить, но не все.

В результате атаки значительное количество объектов компании повреждено. Часть разрушений – критическая. Продолжается ликвидация последствий удара.

Напомним, что на Полтавщине после массированной атаки ракетами и дронами остановили работу объекты газодобычи.

ТЕГИ

Места
Харьковская область Полтавская область
Организации
Нефтегаз ВС РФ
Прочее
Война Инфраструктура добыча газа Ракетный удар Атака БПЛА
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
13:43
В РФ распустили 88-ю бригаду «Эспаньола»: оккупанты перейдут в другие части
12:00
В Крыму снова урезали зарплаты бюджетникам — «Жовта Стрічка»
22:30
Захватчики в оккупации готовят репрессии против родителей за обучение их детей в украинских школах
21:35
Россия хочет подключить Запорожскую АЭС к собственной энергосистеме — Сибига
14:14
В Бердянске критический дефицит врачей на фоне оккупации
12:26
В Луганске «отправили под суд» защитницу Украины
12:22
Оккупанты ищут «вожатых» для лагерей на ВОТ Украины
11:44
На ВОТ Херсонщины медотходы РФ выбрасывают на свалки
11:10
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
10:53
Харцызск третий месяц без воды: Ольховское водохранилище обмелело
18:55
Двум украинским подросткам, получившим повестки от оккупантов, удалось уйти в Украину
16:38
Автозаправки закрываются: российский кризис ударил по оккупированному Донбассу
13:35
Удар украинского дрона по машине Леонтьева попал на видео
12:59
На ВОТ Херсонской области вводят лимит на топливо
11:48
Из-за удара беспилотника скончался представитель оккупационных властей Новой Каховки
11:00
В оккупированном Донецке возле «Донбасс Арены» развернули флаг Украины
10:32
В Новой Каховке тяжело ранен представитель оккупационных властей
23:11
В Северскодонецке оккупанты собираются демонтировать еще четыре многоэтажки – ОВА
22:03
«Это угроза для абсолютно всех»: ситуация на Запорожской АЭС критическая – Зеленский
15:54
На оккупированной Луганщине школьников готовят к работе санитарами
все новости
15:39
Во время наступления ВСУ в Курской области в 2024 году погибли 60 российских срочников
15:35
Пропагандист Мардан обвинил Казахстан в атаке на Орский НПЗ
15:34
Дроны попали в северо-восточную часть НПЗ в Оренбургской области РФ — ASTRA
15:21
Под Покровском потери российской армии в пехоте возросли почти на 30% – ВСУ
14:59
В Дружковке российский беспилотник ударил по вышке связи
14:49
В Славянске продавщица магазина работала на ГРУ и наводила удары на больницы города: контрразведка СБУ ее задержала
14:37
Турция продолжит закупки российского газа
14:24
Украинская система DELTA стала основной на учениях НАТО REPMUS 2025
14:00
Россия ночью совершила самую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины: часть разрушений – критическая
13:43
В РФ распустили 88-ю бригаду «Эспаньола»: оккупанты перейдут в другие части
13:03
Пилот МиГ-29 с позывным Masked сбил две цели РФ ночью
12:42
FPV-дрон РФ атаковал автомобиль в Херсоне: пострадали двое мужчин
12:38
Предположительно, дроны атаковали НПЗ в Оренбургской области России
12:02
В Доброполье дрон попал в многоэтажку: начался пожар
12:00
В Крыму снова урезали зарплаты бюджетникам — «Жовта Стрічка»
12:00
Украина вернула из российского плена двух бойцов «Азова», которые защищали Мариуполь
11:33
Чехия планирует передать Украине 30 модернизированных Т-72M4
11:32
На Полтавщине после массированной атаки ракетами и дронами остановили работу объекты газодобычи
11:31
Украина вряд ли получит ракеты «Томагавк» — СМИ
11:06
ВСУ зачистили от российских оккупантов Вербовое в Днепропетровской области
все новости
ВИДЕО
Вид из кабины украинского МиГ-29. Пилот МиГ-29 с позывным Masked сбил две цели РФ ночью
03 октября, 13:03
Приближение FPV-дрона к машине в Херсоне. FPV-дрон РФ атаковал автомобиль в Херсоне: пострадали двое мужчин
03 октября, 12:42
СМИ сообщают об атаке беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области РФ. Иллюстративное фото Предположительно, дроны атаковали НПЗ в Оренбургской области России
03 октября, 12:38
Бойцы ВСУ с украинским флагом в Вербовом. Фото: кадр из видео ВСУ зачистили от российских оккупантов Вербовое в Днепропетровской области
03 октября, 11:06
Момент удара по зданию с оккупантами. Су-27 JDAM-ER уничтожил здание с военными РФ в Волчанске
03 октября, 10:22
Зеленский обсудил с руководством ЕС поддержку евроинтеграции Украины. Фото: Владимир Зеленский Зеленский обсудил в Дании евроинтеграцию Украины и санкции против РФ
02 октября, 17:35

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор