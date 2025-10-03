Россия ночью совершила самую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины: часть разрушений – критическая

Спасатели на месте удара на Полтавщине. Фото: ГСЧС

Ночью 3 октября Россия совершила самую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины с начала полномасштабной войны. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Нефтегаз».



По объектам «Нефтегаза» на Харьковщине и Полтавщине оккупанты выпустили 35 ракет, существенное количество из них – баллистические, и 60 дронов. Часть удалось сбить, но не все.



В результате атаки значительное количество объектов компании повреждено. Часть разрушений – критическая. Продолжается ликвидация последствий удара.

Напомним, что на Полтавщине после массированной атаки ракетами и дронами остановили работу объекты газодобычи.