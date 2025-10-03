Украинская система DELTA стала основной на учениях НАТО REPMUS 2025

Украинская боевая система DELTA.

Украинская боевая система DELTA стала основной системой управления для объединённой команды стран-участниц на учениях НАТО REPMUS 2025, сообщает Минобороны Украины.



С её помощью было скоординировано более 100 беспилотных платформ — морских, подводных, наземных и воздушных.



Украина второй раз подряд присоединилась к учениям REPMUS 2025 — крупнейшему международному мероприятию по отработке применения беспилотных систем в морских операциях. Во время учений украинские военнослужащие делились боевым опытом с партнёрами.



DELTA подтвердила совместимость с новейшими стандартами НАТО. Украинские технологии не только соответствуют этим стандартам, но и формируют новые подходы к ведению войны. Это доказывает способность Украины быстро адаптироваться к любым боевым действиям на море, суше и в воздухе.