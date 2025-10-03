В Славянске продавщица магазина работала на ГРУ и наводила удары на больницы города: контрразведка СБУ ее задержала

Задержанная агент ГРУ в Славянске. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента российской военной разведки, которая готовила координаты для авиационных атак РФ на Краматорском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Как установило расследование, агентом ГРУ оказалась 53-летняя продавщица в магазине прифронтового города Славянск, которая ждала полной оккупации Донецкой области. В поле зрения ГРУ женщина попала, когда «сливала» последствия российских «прилетов» по ​​городу в Телеграмм-каналы.



После вербовки агент начала искать больницы, где лечились и проходили реабилитацию раненые военнослужащие Сил обороны Украины. Чтобы получить такую ​​информацию, она «втемную» спрашивала ее у знакомых и своего мужа – водителя скорой помощи.



Кроме этого, фигурантка по дороге на работу пыталась выявить месторасположение укрепрайонов и запасных командных пунктов украинских войск. Затем эти координаты она передавала куратору в своем агентурном отчете.



Сотрудники СБУ предотвратили передачу информации оккупантам и задержали агента. Во время обыска у нее изъяли смартфоны и планшет, которые она использовала для сбора разведданных и контактов с ГРУ.



Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.



Женщина находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что контрразведка СБУ задержала агентов ГРУ, которые помогали России обстреливать Краматорск и Славянск.