В Дружковке российский беспилотник ударил по вышке связи

Российский дрон сегодня утром ударил по вышке связи в Дружковке Донецкой области. Фото: Дружковка Инфо

В пятницу, 3 октября, приблизительно в 8:00 российский беспилотник атаковал вышку связи «Укртелекома» по улице Виталия Пилипенко (бывшая Энгельса) в Дружковке Донецкой области.

Об этом сообщил канал «Дружковка Инфо».

Степень повреждения уточняется.

Ранее сообщалось, что в четверг, 2 октября, Дружковку Донецкой области российские оккупанты атаковали трижды дронами «Молния-2» и «Италмас». В результате были повреждены 2 многоквартирных и 1 частный дома, магазин.