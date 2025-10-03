В Дружковке российский беспилотник ударил по вышке связи

В пятницу, 3 октября, приблизительно в 8:00 российский беспилотник атаковал вышку связи «Укртелекома» по улице Виталия Пилипенко (бывшая Энгельса) в Дружковке Донецкой области.
Об этом сообщил канал «Дружковка Инфо».
Степень повреждения уточняется.
Ранее сообщалось, что в четверг, 2 октября, Дружковку Донецкой области российские оккупанты атаковали трижды дронами «Молния-2» и «Италмас». В результате были повреждены 2 многоквартирных и 1 частный дома, магазин.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях