В Москве суд арестовал «депутата ДНР» Татьяну Бондаренко: ее подозревают в причастности к хищениям денег в Курской области

03 октября 2025, 16:06

Басманный районный суд города Москва избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 25 суток в отношении «депутата» так называемого «Народного совета ДНР» Татьяны Бондаренко. Об этом стало известно из заявления Судов общей юрисдикции города Москва.

Бондаренко подозревают в присвоении денежных средств в особо крупном размере организованной группой и незаконной банковской деятельности организованной группой с получением особо крупного дохода.

В прокремлевском агентстве «ТАСС» со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах сообщили, что следствие считает, что она занималась обналичиванием украденных денег, выделенных на фортификационные сооружения в приграничных с Украиной районах Курской области.

«Бондаренко обналичивала деньги для бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, который также является фигурантом этого дела. Она обналичивала деньги за комиссию в 14-15% от запрашиваемой суммы. В обналичивании ей помогал ее гражданский муж Максим Щетинин. В конце 2022 года Васильев обратился к Бондаренко, когда на расчетный счет ООО «Сиеми» поступила первая часть аванса за возведение взводных опорных пунктов. Ему требовалось обналичить несколько десятков миллионов рублей. Бондаренко предоставила расчетные счета «отрывочных» компаний, на которые нужно было перевести разные суммы со счета «Сиеми». Через некоторое время она передала Васильеву нужную сумму обналиченных средств. В дальнейшем Васильев несколько раз обращался к услугам Бондаренко», – рассказал источник «ТАСС».

Напомним, что в городе Славянск Донецкой области продавщица магазина работала на ГРУ и наводила удары на больницы города, контрразведка СБУ ее задержала.

