В России разбился самолет Ан-2, есть жертва

В РФ разбился самолет Ан-2. Фото: росСМИ

В Красноярском крае РФ в пятницу, 3 октября, потерпел крушение самолет Ан-2. В результате инцидента есть жертва. Об этом передают российские СМИ.



По предварительной информации, погиб один человек при крушении легкомоторного самолета в 40 километрах от населенного пункта Танзыбей.

В МЧС Красноярского края подтвердили крушение. На месте работают 9 человек. Также едут дополнительные силы и средства МЧС России и медики.

Борт упал недалеко от одной из воинских частей в Ермаковском районе.

