ВСУ уничтожили САУ и пушки российских войск на Краматорском направлении

Российская артиллерия на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео

Подразделения 5-й штурмовой бригады ВСУ уничтожили САУ в укрытии и две пушки Д-20 российской армии на Краматорском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



Также украинские военные поразили еще одну пушку и уничтожили миномет в укрытии.



«Это результат слаженной работы разведки, операторов и артиллеристов. Каждая выведенная из строя вражеская пушка означает меньше обстрелов наших позиций и сохраненные жизни воинов», – отметили в 5-й ОШБр.

Напомним, что Россия за сентябрь потеряла почти 22,5 тысячи военных и более полусотни танков на Восточном направлении.