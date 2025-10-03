Армия РФ скинула авиабомбу на Константиновку: много повреждений

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

Российская армия в пятницу, 3 октября, обстреляла Константиновку Донецкой области с помощью авиационной бомбы. Много повреждений. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«В результате удара FPV-дроном поврежден многоквартирный дом», — отметил он.



По словам Горбунова, из-за авиаударов ФАБ-250 пострадали еще 8 многоэтажек, фасады зданий коммунального предприятия, почтового отделения и частные гаражи.





Обошлось без жертв среди гражданских.



Ранее мы писали, что 3 октября приблизительно в 8:00 российский беспилотник атаковал вышку связи «Укртелекома» по улице Виталия Пилипенко (бывшая Энгельса) в Дружковке Донецкой области.

