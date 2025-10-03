ССО ударили по важным объектам противовоздушной обороны в Воронежской области РФ

Военные нанесли удар по важным объектам противовоздушной обороны на территории России. Фото: Генштаб

Украинские военнослужащие ударными дронами поразили РЛС дальнего обнаружения П-14Ф «Лена» и трассовый радиолокационный комплекс «Сопка-2» в Воронежской области РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«Обе системы российской ПВО были нацелены на противодействие украинским БПЛА», — говорится в сообщении.



РЛС П-14Ф «Лена» была элементом системы контроля воздушного пространства вокруг военной авиабазы ВВС России Бутурлиновка.



ТРЛК «Сопка-2» была элементом системы сплошной стены пеленгации воздушного пространства вдоль границы с Украиной. Поражение произошло в селе Гармашовка.



