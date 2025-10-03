Россияне нанесли ракетный удар по Донецкой области — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российская армия обстреляла энергетическую инфраструктуру в Донецкой области. Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении.



«Уже вечером был удар баллистики по Донецкой области — тоже по энергетике. Краматорск, Славянск, Дружковка», — уточнил он.



По словам Зеленского, восстановление продолжается.



Ранее мы писали, что без света остались вся Дружковка и Константиновка, а также некоторые районы Краматорска Донецкой области.

