В Киришах Ленобласти дроны вызвали пожар на крупнейшем НПЗ России

Удар по НПЗ в Киришах. Фото: Supernova+

Ночью, 4 октября, в Киришах Ленинградской области был атакован нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ) — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России. Очевидцы сообщили о масштабном возгорании.

Власти Ленобласти также заявили, что силы ПВО сбили над городом семь беспилотников, а пожар в промышленной зоне был ликвидирован.

Удар по НПЗ в Киришах. Фото: Supernova+



Telegram-канал Supernova со ссылкой на спутниковые снимки NASA FIRMS утверждает, что огонь охватил установку атмосферной и вакуумной дистилляции нефти ЭЛОУ-АВТ-6. Это одна из наиболее современных установок в России, ее мощность составляет около 6 млн тонн переработки нефти в год.

Удар по НПЗ в Киришах. Спутниковые снимки, предоставленные Supernova+



Минобороны РФ заявило, что за ночь было сбито 117 украинских дронов над разными регионами страны и оккупированным Крымом. В частности, 27 — над Брянской областью, 16 — над Волгоградской, 15 — над Курской и столько же над оккупированным Крымом, 11 — над Ростовской, 10 — над Воронежской, 8 — над Белгородской, 6 — над Ленинградской, а также несколько дронов над другими регионами.

Напомним, НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» ранее подвергался атакам в сентябре 2025 года.