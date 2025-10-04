Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Силы спецопераций ВСУ повредили ракетоноситель «Буян-М», шедший в Каспийское море

04 октября 2025, 15:00

Малый ракетный корабль «Град». Скриншот Малый ракетный корабль «Град». Скриншот

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины сообщили подробности атаки на российский ракетоноситель в Карелии.

Около 04:31 утра 4 октября 2025 года подразделение ССО нанесло удар по малому ракетному кораблю «Град» (бортовой номер 575) проекта 21631 «Буян-М» в Онежском озере (Республика Карелия, Россия).

Отмечается, ракетоноситель следовал из Балтийского в Каспийское море; попадание пришло в правую часть отсека силовой установки корабля. Дополнительные подробности уточняются.

По данным ССО, «Град» — один из самых современных кораблей российских ВМС, принят на вооружение Балтийского флота 29 декабря 2022 года. Основным вооружением судна является ракетный комплекс «Калибр-НК».

Подчеркивается, что Силы специальных операций продолжают проводить асимметричные и точечные действия с целью ослабления возможностей противника.

Фото: Силы спецопераций ВСУ

Напомним, украинские военнослужащие ударными дронами поразили РЛС дальнего обнаружения П-14Ф «Лена» и трассовый радиолокационный комплекс «Сопка-2» в Воронежской области РФ. 

