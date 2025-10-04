Китай помогает России определять цели для ракетных атак в Украине — разведка

Последствия удара по Мукачево 21 августа. Фото: ГСЧС Закарпатья

Китай предоставляет России разведданные со спутников, которые используются для нанесения ракетных ударов по территории Украины. Об этом в комментарии «Укринформу» сообщил представитель Службы внешней разведки Украины Олег Александров.

По его словам, речь идет в том числе о стратегических объектах, которые принадлежат иностранным инвесторам в Украине.



«Зафиксированы факты тесного взаимодействия России и Китая в сфере спутниковой разведки украинской территории с целью выявления и уточнения координат объектов для последующего поражения. При этом мы видим, что мишенями становятся предприятия, в том числе с иностранным капиталом», — отметил Александров.

Представитель разведки не уточнил, какие именно цели были атакованы и каковы последствия ударов.



Как отмечается, 21 августа российские войска выпустили две ракеты «Калибр» по заводу Flex в Мукачево, который имеет американские инвестиции. Благодаря своевременной эвакуации люди не пострадали.

Пожар, вызванный атакой, удалось полностью ликвидировать лишь 23 августа.