DeepState: Силы обороны освободили несколько населенных пунктов в Днепропетровской области

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий. Согласно их данным, Силы обороны Украины провели зачистку населенных пунктов Сосновка, Новоселовка, Сичневое и Хорошее в Днепропетровской области.



Вместе с тем отмечается, что противник смог продвинуться в районе Сосновки.

Скриншот: DeepState



«Карта обновлена. Силы обороны Украины зачистили Сосновку, Новоселовку, Сичневое и Хорошее. Враг продвинулся неподалеку от Сосновки», — сообщили в DeepState.

Напомним, ночью, 3 октября, россияне атаковали Днепропетровщину ракетами и дронами. Разрушения — на Никопольщине и Синельниковщине.