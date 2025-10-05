Более 400 Шахедов, «Калибры» и «Кинжалы»: Чем Россия сегодня атаковала Украину

В ночь на 5 октября Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины, применив дроны, аэробаллистические и крылатые ракеты. Основное направление атаки — Львовская область. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным военных, с 20:00 4 октября противник запустил 549 воздушных целей. Среди них — 496 ударных БПЛА типа Shahed и Гербера (в частности около 250 «шахедов»), запущенных с территории России и оккупированного Крыма.



Также зафиксированы пуски двух ракет «Кинжал» из Липецкой области РФ, 42 крылатых ракет Х-101/Искандер-К из Самарской, Курской и Брянской областей, а также 9 «Калибров» из акватории Черного моря.



Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.



По состоянию на 14:00 сбито или подавлено 478 воздушных целей, среди них:

439 дронов Shahed и Гербера;

1 ракета «Кинжал»;

32 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;

6 ракет «Калибр».

Еще шесть вражеских ракет не достигли своих целей — места их падения уточняются.

Зафиксировано прямые попадания 8 ракет и 57 дронов на 20 локациях, а также падение обломков сбитых целей в шести местах.