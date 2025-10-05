Обстрелы Донецкой области: в Славянске ранены 5 человек, в Дружковке есть погибший

Разрушения в Донецкой области 5 октября 2025. Фото: Донецкая ВА

За прошедшие сутки российская армия 37 раз атаковала населенные пункты Донецкой области. Есть погибшие и раненые среди гражданских, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Покровский район: в Доброполье ранен человек, поврежден жилой дом.



Краматорский район: в Лимане повреждено административное здание. В Славянске ранены пять человек, разрушено или повреждено 16 жилых домов. В Золотых Прудах Александровской общины повреждены два склада. В Дружковке погиб один человек, еще шесть ранены. В Ильиновке повреждены три частных дома. В Константиновке ранен один человек, повреждены пять многоэтажек и два магазина.



Всего за сутки российская армия 37 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области. С прифронтовых территорий эвакуированы 185 человек, среди них 68 детей.