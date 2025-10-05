Во дворах Угледара — стихийные кладбища: год спустя тела погибших так и не перезахоронили

Одна из 24 оставшихся в живых жительниц Угледара возле могилы. Фото: telegram

Дворы Угледара в Донецкой области превратились в стихийные кладбища. На опубликованных фото и видео, снятых российскими пропагандистами, видны могилы местных жителей, захороненных прямо возле многоэтажных домов. Спустя год после захвата города тела погибших так и не были перезахоронены.



Год назад российские войска объявили о «полном контроле» над Угледаром. Перед этим населённый пункт был практически полностью разрушен. Сейчас город находится под контролем России и так называемой «ДНР». По данным из пропагандистских сюжетов, в Угледаре проживает всего 24 человека. Большинство домов сгорели, в некоторых девятиэтажках обрушились подъезды, однако часть местных жителей продолжает там жить.

В городе нет света, воды и газа, не работает общественный транспорт. Люди обогреваются буржуйками, заряжают фонари от генераторов и выживают исключительно благодаря гуманитарным поставкам.



Как видно на кадрах, захоронения находятся во дворах, на детских площадках, возле жилых домов и в частном секторе — так же, как и в других населённых пунктах Донецкой и Луганской областей, где во время наступления российских войск людей хоронили прямо возле домов из-за постоянных обстрелов.