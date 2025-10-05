Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Учителя на прифронтовых территориях будут получать ежемесячную надбавку 4000 грн — Свириденко

05 октября 2025, 18:10

Учителя на прифронтовых территориях будут получать ежемесячную надбавку 4000 грн — Свириденко

Теперь учителя, работающие на прифронтовых территориях, будут получать повышенную ежемесячную доплату в размере 4000 грн после уплаты налогов. Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщила первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Надбавка коснётся 25 тысяч педагогов, работающих в 84 громадах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Средства будут начислены уже в октябре — за период, начиная с 1 сентября этого года.

Кроме того, в проекте госбюджета на 2026 год правительство предусмотрело повышение заработной платы педагогических работников на 50%.

О этих и других мерах поддержки Юлия Свириденко рассказала учителям — финалистам национальной Премии Global Teacher Prize Ukraine. По её словам, педагоги из разных регионов Украины поделились общими вызовами школьного образования во время войны.

«То, что наши учителя остаются с детьми и продолжают учить в условиях постоянных тревог и обстрелов, внедряют новые подходы — это пример большой ответственности и любви к своему делу, к детям. Задача правительства — быть рядом и поддерживать. Над этим мы и работаем», — отметила Свириденко.

Напомним, по данным Госстата, труд работников сферы образования относится к одному из самых низкооплачиваемых в Украине. Что мотивирует учителей оставаться в профессии, читайте в статье.

ТЕГИ

Прочее
Зарплаты Учителя зарплаты учителей
Другое
прифронтовые регионы
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:43
В РФ распустили 88-ю бригаду «Эспаньола»: оккупанты перейдут в другие части
12:00
В Крыму снова урезали зарплаты бюджетникам — «Жовта Стрічка»
22:30
Захватчики в оккупации готовят репрессии против родителей за обучение их детей в украинских школах
21:35
Россия хочет подключить Запорожскую АЭС к собственной энергосистеме — Сибига
14:14
В Бердянске критический дефицит врачей на фоне оккупации
12:26
В Луганске «отправили под суд» защитницу Украины
12:22
Оккупанты ищут «вожатых» для лагерей на ВОТ Украины
11:44
На ВОТ Херсонщины медотходы РФ выбрасывают на свалки
11:10
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
10:53
Харцызск третий месяц без воды: Ольховское водохранилище обмелело
18:55
Двум украинским подросткам, получившим повестки от оккупантов, удалось уйти в Украину
16:38
Автозаправки закрываются: российский кризис ударил по оккупированному Донбассу
13:35
Удар украинского дрона по машине Леонтьева попал на видео
12:59
На ВОТ Херсонской области вводят лимит на топливо
11:48
Из-за удара беспилотника скончался представитель оккупационных властей Новой Каховки
11:00
В оккупированном Донецке возле «Донбасс Арены» развернули флаг Украины
10:32
В Новой Каховке тяжело ранен представитель оккупационных властей
23:11
В Северскодонецке оккупанты собираются демонтировать еще четыре многоэтажки – ОВА
22:03
«Это угроза для абсолютно всех»: ситуация на Запорожской АЭС критическая – Зеленский
15:54
На оккупированной Луганщине школьников готовят к работе санитарами
все новости
21:42
В Краматорске впервые зафиксирован удар дроном на оптоволокне
18:10
Учителя на прифронтовых территориях будут получать ежемесячную надбавку 4000 грн — Свириденко
18:01
Военные продолжают зачищать территорию в районе Золотого Колодца и Кучеревого Яра
17:45
Во дворах Угледара — стихийные кладбища: год спустя тела погибших так и не перезахоронили
14:57
Более 400 Шахедов, «Калибры» и «Кинжалы»: Чем Россия сегодня атаковала Украину
12:12
Обстрелы Донецкой области: в Славянске ранены 5 человек, в Дружковке есть погибший
17:29
DeepState: Силы обороны освободили несколько населенных пунктов в Днепропетровской области
16:31
Китай помогает России определять цели для ракетных атак в Украине — разведка
15:00
Силы спецопераций ВСУ повредили ракетоноситель «Буян-М», шедший в Каспийское море
14:19
Россия обстреляла поезд «Шостка—Киев»: десятки раненых
12:52
Россия в течение суток нанесла почти две тысячи ударов по Донетчине
12:09
Разрушения на Краматорской ТЭЦ: пострадали трансформаторы, оборудование и водопровод
11:22
В Киришах Ленобласти дроны вызвали пожар на крупнейшем НПЗ России
10:20
РФ атаковала Чернигов: обесточено около 50 тысяч жителей
09:41
Ночью россияне атаковали Днепропетровщину: разрушения и раненая женщина
09:03
Один погибший и семеро раненых: последствия обстрелов Донетчины 3 октября
22:30
БПЛА атаковали российский Сочи, когда там находился Путин
21:17
Россияне нанесли ракетный удар по Донецкой области — Зеленский
20:24
Донетчина частично обесточена из-за российских обстрелов
19:57
Россия убила французского журналиста вблизи Дружковки
все новости
ВИДЕО
РФ нанесла удар по пассажирскому поезду. Фото: Сумская ОВА Россия обстреляла поезд «Шостка—Киев»: десятки раненых
04 октября, 14:19
Российская артиллерия на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили САУ и пушки российских войск на Краматорском направлении
03 октября, 16:49
Вид из кабины украинского МиГ-29. Пилот МиГ-29 с позывным Masked сбил две цели РФ ночью
03 октября, 13:03
Приближение FPV-дрона к машине в Херсоне. FPV-дрон РФ атаковал автомобиль в Херсоне: пострадали двое мужчин
03 октября, 12:42
СМИ сообщают об атаке беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области РФ. Иллюстративное фото Предположительно, дроны атаковали НПЗ в Оренбургской области России
03 октября, 12:38
Бойцы ВСУ с украинским флагом в Вербовом. Фото: кадр из видео ВСУ зачистили от российских оккупантов Вербовое в Днепропетровской области
03 октября, 11:06
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор