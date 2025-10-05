Учителя на прифронтовых территориях будут получать ежемесячную надбавку 4000 грн — Свириденко

Теперь учителя, работающие на прифронтовых территориях, будут получать повышенную ежемесячную доплату в размере 4000 грн после уплаты налогов. Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщила первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко.



Надбавка коснётся 25 тысяч педагогов, работающих в 84 громадах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.



Средства будут начислены уже в октябре — за период, начиная с 1 сентября этого года.



Кроме того, в проекте госбюджета на 2026 год правительство предусмотрело повышение заработной платы педагогических работников на 50%.



О этих и других мерах поддержки Юлия Свириденко рассказала учителям — финалистам национальной Премии Global Teacher Prize Ukraine. По её словам, педагоги из разных регионов Украины поделились общими вызовами школьного образования во время войны.



«То, что наши учителя остаются с детьми и продолжают учить в условиях постоянных тревог и обстрелов, внедряют новые подходы — это пример большой ответственности и любви к своему делу, к детям. Задача правительства — быть рядом и поддерживать. Над этим мы и работаем», — отметила Свириденко.



Напомним, по данным Госстата, труд работников сферы образования относится к одному из самых низкооплачиваемых в Украине. Что мотивирует учителей оставаться в профессии, читайте в статье.