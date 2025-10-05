В Краматорске впервые зафиксирован удар дроном на оптоволокне

Авто поврежденное беспилотников на оптоволокне в Краматорске. Скрин из видео

Сегодня, 5 октября, около 17:50, российские войска атаковали центральную часть Краматорска Донецкой области. По предварительным данным, удар был нанесён FPV-дроном с боевой частью, управляемым через оптоволоконный кабель — это первый зафиксированный случай применения такого дрона в городе. Об этом сообщают Новости Краматорского района, а также украинские военные и блогеры в телеграм-каналах.

Лейтенант ВСУ и военный блогер с позывным «Алекс» (Офицер+) предполагает, что работали россияне со стороны Часов Яра. Об этом он сегодня написал в своем телеграм-канале.

Авто в Краматорске впервые поразил дрон на оптоволокне. Фото: telegram



Попадание зафиксировано в припаркованный легковой автомобиль на улице Парковой. Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется. Кроме того, в 16:05 российские войска нанесли ещё один удар по частному сектору Краматорской громады с использованием БПЛА типа «Молния-2». В результате атаки повреждены два дома, пострадавших нет.



FPV-дрон на оптоволокне — это беспилотник, который управляется с помощью физического оптоволоконного кабеля, соединяющего его с наземной станцией управления. Такая технология обеспечивает устойчивую связь и делает дрон неуязвимым для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Дальность полёта ограничена длиной кабеля, который разматывается с катушки во время движения.



Напомним, вчера в результате российского удара по Краматорской теплоэлектроцентрали повреждены восемь объектов инфраструктуры.