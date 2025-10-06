DeepState: оккупанты продвинулись на Запорожском и Днепропетровском направлениях

Аналитический проект «DeepState» обновил интерактивную карту боевых действий в Украине. Согласно новым данным, российские войска продвинулись вблизи населенных пунктов Новоивановка, Ольговское и Вишневое в Запорожской области, а также у села Терновое в Днепропетровской области.

Скриншот: DeepState



«Карта обновлена. Враг продвинулся в районах Новоивановки, Ольговского, Вишневого и Тернового», — сообщили аналитики «DeepState.

Напомним, ВСУ продолжают зачищать территорию и проводят ударно-поисковые мероприятия в местах, где российские бойцы совершили «марш-бросок» в сторону Золотого Колодца и Кучеревого Яра в Покровском районе Донецкой области.