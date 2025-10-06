Трое человек ранены в результате атак армии РФ за сутки в Донецкой области

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

В Донецкой области за минувшие сутки, 5 октября, получили ранения трое человек в результате российских обстрелов. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 5 октября россияне ранили 3 жителей Донецкой области в Константиновке и Доброполье», — отметил он.





С начала полномасштабной войны в Донецкой области погиб 3671 человек, пострадали — 8274. Общее количество жертв россиян в Донецкой области представлено без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что 6 октября российские войска атаковали Харьков ударными дронами. В результате атаки есть пострадавшие.

