На стороне России в войне против Украины участвуют до 5 тысяч кубинцев — Reuters

Согласно внутренним данным Госдепартамента США, после Северной Кореи Куба стала крупнейшим иностранным поставщиком войск для участия в российско-украинском конфликте. По оценкам Госдепа, в Украине находятся от 1 до 5 тысяч кубинских бойцов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как уточняет Reuters, эти сведения были раскрыты в ответ на резолюцию ООН, в которой США призвали снять эмбарго против Кубы, действующее с 1960 года.

«Администрация президента США Дональда Трампа мобилизует американских дипломатов для лоббирования против резолюции ООН, призывающей снять с Кубы многолетнее торговое эмбарго с Кубы; в качестве одного из аргументов Вашингтон использует данные о поддержке Гаваной России в ее войне против Украины», — говорится в сообщении.

«После Северной Кореи Куба является крупнейшим поставщиком иностранных войск для российской агрессии, и, по оценкам, 1000 – 5000 кубинцев воюют в Украине», — сообщается в телеграмме от 2 октября, направленной в десятки американских миссий.

Представитель Государственного департамента отказался предоставить более подробную информацию о кубинских бойцах, но заявил, что Вашингтону известно о том, что они воюют вместе с российскими войсками в Украине.