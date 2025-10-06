Оккупированный юг Запорожской области остался без врачей

Районная больница в оккупированном Приморске Запорожской области. Фото: t.me/steppe_wolf_AR

Временно оккупированный север Приазовья столкнулся с полной остановкой системы здравоохранения. Как сообщает Telegram-канал оперативных новостей с территории временно оккупированной Бердянщины, в селе Софиевка (бывшая Коларовка) уволился последний семейный врач.

До начала полномасштабного вторжения в северной части бывшего Приморского района работали два врача — в Зеленовке и Софиевке. После того как летом 2022 года специалист из Зеленовки покинул оккупированную территорию, все медицинское обслуживание региона держалось на одном враче из Софиевки.

Он единолично обслуживал жителей Софиевки (Коларовки), Подгорного, Елизаветовки, Елисеевки, Гюновки, Радоловки, Нельговки, Зеленовки, Юрьевки, Петровки, Манойловки, Калиновки, Вячеславки, Мариновки, а также железнодорожные станции Елизаветовка и Нельговка.

Теперь этим людям попросту некому оказывать помощь. В регионе нет ни врачей, ни достаточного числа фельдшеров, ни полноценной неотложки. Оккупационные власти обещают «прислать врача» из Приморска, однако, по словам местных жителей, это лишь формальность — в лучшем случае специалист приедет на пару дней, чтобы заполнить бумаги.

Дефицит медиков в Приазовье носит катастрофический характер. Специалистов не хватает даже в городах, а в сельской местности ситуация близка к коллапсу. Положение усугубляется массовыми увольнениями сотрудников фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий.

Медикам урезают заработную плату, а работать за копейки и без элементарных условий в условиях оккупации люди не готовы. Фактически север Приазовья сегодня остался без системы здравоохранения — без права на лечение, без надежды на помощь, без медицинского будущего.

Неудивительно, что уровень смертности на временно оккупированных территориях стремительно растет, отмечается в сообщении.

Напомним, в оккупированном Бердянске зафиксирован критический дефицит врачей, с которым коллаборационисты не знают, что делать.