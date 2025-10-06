AASM Hammer уничтожила укрытие российских штурмовиков

Истребитель Воздушных сил Украины нанес точный удар управляемой авиабомбой AASM Hammer по укрытию российских штурмовиков. В результате здание, где прятались оккупанты, было полностью разрушено.
Видео поражения опубликовала команда UTAC team. Отмечается, что бойцы РФ укрывались в одном из уцелевших зданий, однако для высокоточной французской бомбы Hammer это стала «идеальная цель».
«Результативная отработка, на молекулы», — говорится в описании к ролику.
Напомним, Су-27 ВСУ уничтожил командный пункт РФ в Приволье.
